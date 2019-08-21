Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, iki grupta oynanan 7'ye 4 oyun, tempolu koşu ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan, izinli olan Marko Jevtovic ile Paolo Hurtado idmana katılmazken, tedavi süreci devam eden Volkan Fındıklı takımdan ayrı çalıştı.