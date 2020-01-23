Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada koşu ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda futbolcular, tempolu koşu çalışması yaptı.

Yeşil-beyazlı takım, 7'ye 4 devam eden antrenmanı, çift maçla tamamladı.

Öte yandan, Deni Milosevic ve Ferhat Öztorun ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

İttifak Holding, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:32 Kaynak: AA
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