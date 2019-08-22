Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor
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Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor

44 dakika önce

- Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyorKONYA - Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

- Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor

KONYA - Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın gözetiminde sürdürüyor. Çalışmaların ilk bölümü salonda yapıldı. Buradaki çalışmada iki gruba ayrılan futbolcular ısınma ve ağırlık çalışması yaptı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, çabukluk hareketleri ve tempolu koşu çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışma ve çift kale ile sona erdi.

Galatasaray, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:24 Kaynak: İHA
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