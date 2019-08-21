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Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

42 dakika önce

Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'ini ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman iki grupta oynanan 7'ye 4 oyun, tempolu koşu ve pas çalışması ile devam etti. İdman, çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana eşi doğum yapan ve izinli olan Marko Jevtovic'in yanı sıra çalışmalarına takımdan ayrı devam eden Paolo Hurtado katılmadı. Volkan Fındıklı ise takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü yönetiminde çalıştı. Yeni transfer Farouk Miya ise yeşil-beyazlılar ile ilk antrenmanına çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan detaylar

Galatasaray, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:01 Kaynak: DHA
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