Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
38 dakika önce
Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor, sabah yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:57 Kaynak: DHA
Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray
'a konuk olacak Konyaspor
, sabah yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümü salonda yapılırken, iki gruba ayrılan oyuncular CORE ısınma ve ağırlık çalışması gerçekleştirdi. Sahada devam eden antrenmanda oyuncular çabukluk hareketleri ve tempolu koşu çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.
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Antrenmandan detaylar
- Konya
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