Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
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Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

38 dakika önce

Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor, sabah yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor, sabah yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümü salonda yapılırken, iki gruba ayrılan oyuncular CORE ısınma ve ağırlık çalışması gerçekleştirdi. Sahada devam eden antrenmanda oyuncular çabukluk hareketleri ve tempolu koşu çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar


- Konya
Galatasaray, Konyaspor, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:57 Kaynak: DHA
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