Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı
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Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü Gaziantep FK ile iç sahada karşılaşacak Konyaspor, hazırlıklarına yapılan antrenmanla başladı.

Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü Gaziantep FK ile iç sahada karşılaşacak Konyaspor, hazırlıklarına yapılan antrenmanla başladı.


Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic ve Ertuğrul Taşkıran, U18 Milli Takımı'nda bulunan Ali Karakaya katılmazken, Ali Turan takımdan ayrı olarak fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 6'ya 2 pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.


Kulüp Doktoru Abdülaziz Türksoylu da sakatlığı devam eden futbolcuların son durumları hakkında şu bilgileri verdi:


"Oyuncularımızdan Marko Jevtovic kalça ve bel bölgesinde sertlik ve ağrılarının sürmesi üzerine bugünkü çalışmaya katılmadı. Jevtovic'in tedavisi hafta boyunca devam edecek. Kalecimiz Ertuğrul'a ise epidural enjeksiyon uygulandı. Bu nedenle Ertuğrul da bugünkü antrenmanda yer almadı." - KONYA

Konyaspor, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:49 Kaynak: İHA
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