Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Konyaspor'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Konyaspor'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıkları

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas, orta ve şut çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic, Ertuğrul Taşkıran ve Savaş Polat'ın yanı sıra 18 Yaş Altı Milli Takımı'nda bulunan Ali Karakaya antrenmana katılmazken, Ali Turan ise ilk bölümde takımla, daha sonra fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanda 15 Yaş Altı Takımı'ndan kaleci Deniz Ertaş, 17 Yaş Altı Takımı'ndan Şener Kaya ve Emre Pehlivan da yer aldı.

İttifak Holding, Gaziantep, Konyaspor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme: "Ayşe bu gol"
14 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşını öldürdü Edu Dracena futbolu bıraktığını açıkladı Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 01:55:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]