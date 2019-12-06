Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Konyaspor'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Konyaspor'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıkları

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Antrenman çift kale maç ve dönüşümlü olarak oynanan 5'e 5 çalışmasıyla tamamlandı.

Takımdan ayrı çalışan ve tedavileri halen devam eden Ferhat Öztorun, Ertuğrul Taşkıran, Amir Hadziahmetovic, Ferhat Öztorun ve Marko Jevtovic antrenmana katılamadı.

Antrenmanda Konyaspor 15 Yaş Altı Takımı'ndan kaleci Deniz Ertaş ve 17 Yaş Altı Takımı'ndan Şener Kaya da yer aldı.

İttifak Holding, Gaziantep, Konyaspor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Futbolcularını döven antrenörün cezası onandı
Bakanlıktan Real Madrid açıklaması Ürettiği pamuk için fabrika kurdu şimdi bölgenin pamuğunu işliyor Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 00:00:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]