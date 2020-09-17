Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları devam ediyor
Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Konyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Konyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular, çabukluk hareketlerinin ardından şut ve gol çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi. - KONYA
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