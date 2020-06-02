Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.


Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörlerin yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İdman, çabukluk ve kuvvet hareketleri ile devam etti.


Kaleciler Serkan Kırıntılı, Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay ve Ozan Can Oruç'un kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu yönetiminde çalıştığı antrenman, çift kale maç ile sona erdi.


Konyaspor, Gençlerbirliği hazırlıklarına akşam saat 18.00'da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek. - KONYA

Gençlerbirliği, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 04:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor
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