Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:44 Kaynak: AA
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.
Çabukluk çalışması ile süren idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi.
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