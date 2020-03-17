Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya ile Marin Anicic katılmadı.

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak Konyaspor, iki günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

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