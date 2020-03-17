Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak Konyaspor, iki günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 koşu çalışması ve açma-germe hareketleri ile tamamlandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya ile Marin Anicic katılmadı.


İttifak Holding, Gençlerbirliği, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:09 Kaynak: DHA
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