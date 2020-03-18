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Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
6 saat önce
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Topla yapılan çabukluk hareketlerinin ardından 7'ye 3 ve 5'e 5 oyunlarla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana, tedavilerine devam edilen Uğur Demirok, Faruku Miya ile Marin Anicic katılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:34 Kaynak: AA
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