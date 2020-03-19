Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Öte yandan tedavilerine devam edilen Faruk Miya, Marin Anicic ve Serkan Kırıntılı antrenmana katılmadı.

Antrenman, taktik çalışmanın ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Yoğun kar yağışı altında sürdürülen idmanda futbolcular, çabukluk ve gol çalışması yaptı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İttifak Holding Konyaspor , Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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