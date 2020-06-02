Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor
İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
İttifak Holding Konyaspor
, Gençlerbirliği
maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma ile başladı. Çabukluk-kuvvet hareketleri ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Kaleciler Serkan Kırıntılı, Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay ve Ozan Can Oruç takımdan ayrı kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu yönetiminde çalıştı. Yeşil-beyazlılar akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
- Konya
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 03:45 Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor
Son Dakika Eski yenge, üstsüz pozuyla hayranlarının aklını başından aldı Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Ev değil, adeta şehir! Fiyatı dudak uçuklatsa da evden memnun değil Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti Galatasaray, Manisa FK forması giyen Mehmet Uysal'ı takibine aldı Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile İki kez görüştüm Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı Bosna Hersek'te Sarajevo şampiyon ilan edildi, Ümit Özat'ın eski takımı NK Celik Zenica küme düştü