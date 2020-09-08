Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasını bay geçen İttifak Holding Konyaspor, ligin ikinci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra üç grupta 5'e 2 pas çalışmasıyla davam eden idman, çift kale maç ile tamamlandı.