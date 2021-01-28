Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında 3 Şubat Çarşamba günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla start aldı.

Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, yapılan çift kale maçın ardından koşu ile tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen oyuncular katılmazken, Volkan Fındıklı ise takımla çalışmalara başladı.