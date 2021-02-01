Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında 3 Şubat Çarşamba günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketiyle başladı.

Topla oyun ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmanın ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.