Konyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular salonda bisiklet, esneklik ve mobilizasyon çalışması yaptı.

Daha sonra, sahada yağmur altında 9'a 3 pas çalışması ve topla oyunla devam eden idman, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla tamamlandı.