Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları

Konyaspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları

49 dakika önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde salonda yapılan core ve kuvvet çalışması ile başladı.

Daha sonra sahada 4 gruba ayrılan ve 4'e 1 pas çalışması ile idmana devam eden futbolcular, topla oyunun ardından çift kale maç yaptı.

Tedavilerine devam edilen Mustapha Yatabare, Fallou Diagne ve Moryke Fofana antrenmana katılmazken, Ömer Ali Şahiner ise takımdan ayrı çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:21 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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