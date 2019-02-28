Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları

Konyaspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları

17 dakika önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 5'e 3 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Mustapha Yatabare ve Fallou Diagne katılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:48 Kaynak: AA

Atiker Konyaspor, Yenikadinda Gösterme, Spor
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