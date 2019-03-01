Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları

Konyaspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları

41 dakika önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 5'e 3 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Antrenmana, tedavisine devam edilen Mustapha Yatabare katılmazken, Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson ve Paolo Hurtado takımla, Fallou Diagne ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:56 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Başladı TLC'nin İlk Yerli Yapımı 'Bu Ben Miyim?' 6 Mart'ta Başlıyor

Peru'da Meydana Gelen 7 Büyüklüğündeki Depremi Bilen Hollandalı Deprem Bilimci, Bu Defa Türkiye'yi Uyardı Kulüpler Birliği'nden Galatasaray Açıklaması: İletişim Aksaklığı Meydana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 20:37:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]