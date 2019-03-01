Konyaspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.



Çabukluk hareketleri ve 5'e 3 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.



Antrenmana, tedavisine devam edilen Mustapha Yatabare katılmazken, Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson ve Paolo Hurtado takımla, Fallou Diagne ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

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