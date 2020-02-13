Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Konyaspor, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Konyaspor, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.


Konyaspor, 15 Şubat Cumartesi günü Süper Lig'in 22. haftasında konuk edeceği Göztepe karşılaşmanın hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya ile Ali Karakaya katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman hücum-savunma organizasyonları ve taktik çalışma ile sona erdi. - KONYA

Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:51 Kaynak: İHA
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