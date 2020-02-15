Konyaspor'da Göztepe maçı öncesi sakatlık şoku

İTTİFAK Holding Konyaspor'da Marin Anicic Göztepe maçına yaklaşık 1 saat kala sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında bugün saat 17.00'de Göztepe'yi konuk edecek Konyaspor'da Anicic şoku yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Marin Anicic dün yapılan son antrenmanı ağrıları sebebiyle yarıda bırakmıştı. Anicic'in muayene ve tetkiklerinde arka adalesinde 2'nci derece yırtık ve kanama saptandığı için Göztepe maçı kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.