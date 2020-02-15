Konyaspor'da Göztepe maçı öncesi sakatlık şoku - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor'da Göztepe maçı öncesi sakatlık şoku - Son Dakika Spor

Konyaspor'da Göztepe maçı öncesi sakatlık şoku

6 saat önce

İTTİFAK Holding Konyaspor'da Marin Anicic Göztepe maçına yaklaşık 1 saat kala sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Konyaspor'da Göztepe maçı öncesi sakatlık şoku, System.String[]

İTTİFAK Holding Konyaspor'da Marin Anicic Göztepe maçına yaklaşık 1 saat kala sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında bugün saat 17.00'de Göztepe'yi konuk edecek Konyaspor'da Anicic şoku yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Marin Anicic dün yapılan son antrenmanı ağrıları sebebiyle yarıda bırakmıştı. Anicic'in muayene ve tetkiklerinde arka adalesinde 2'nci derece yırtık ve kanama saptandığı için Göztepe maçı kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.

Defansta Anicic'in partneri Selim Ay da kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.


Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:56 Kaynak: DHA
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