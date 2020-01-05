Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor - Son Dakika
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Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor

6 saat önce

Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına dün start veren Konyaspor, bugün de yoğun tempoda çalıştı.

Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor, System.String[]

Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına dün start veren Konyaspor, bugün de yoğun tempoda çalıştı.


Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Konyaspor, çalışmalarını sürdürdü. Kamp çalışmalarına dün başlayan yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör Aykut Kocaman tempoyu yükseltti. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra 2 gruba ayrılarak dar alanda top kapma çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan Konyaspor'un yeni transferi Rogerio Thuram'ın Antalya kampına yarın katılacağı da öğrenildi. - ANTALYA

Konyaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 06:51 Kaynak: İHA
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