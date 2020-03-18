Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor - Son Dakika
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Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor

6 saat önce

Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Konyaspor, yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor, System.String[]

Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Konyaspor, yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

22 Mart Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Uğur Demirok, Farouk Miya ile Marin Anicic yer almadı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk hareketleri ile gruplar halinde yapılan 7'ye 3 ve 5'e 5 oyunlar ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

(İHA)

Gençlerbirliği, Konyaspor, 22 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:00 Kaynak: İHA

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