Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da hazırlıklar yeniden başladı
Son Dakika Güncel Haber

Konyaspor'da hazırlıklar yeniden başladı

3 dakika önce

Konyaspor iki günlük izin sonrası Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.

Konyaspor'da hazırlıklar yeniden başladı, System.String[]

Konyaspor iki günlük izin sonrası Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.

29 Eylül Pazar günü Süper Lig'in 6. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek Konyaspor, iki günlük aranın ardından yapılan antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana, Göztepe maçında sakatlanan ve tedavisine devam edilen Marko Jevtovic katılmazken, Ali Çamdalı ve Paolo Hurtado bir süre sahada takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü ve fizyoterapist yönetiminde çalıştıktan sonra tesislere geçti.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 7'e 4 ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

(İHA)

Kayserispor, Konyaspor, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı'da cinayete kurban gittiği düşünülen Burhan Aykurt'la ilgili son dakika gelen itiraf şoke etti
Diyarbakır'da eylem yapan aile, oğlunun ölüm haberini HDP binası önünde aldı Diyarbakır Kulp'ta HDP'lilerin şehit yakınlarına hakareti gerginliğe neden oldu MHP lideri Bahçeli, parti yöneticileri ve milletvekilleri ile bir araya gelecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 20:49:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da hazırlıklar yeniden başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]