Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da hedef Ugandalı Miya
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Konyaspor'da hedef Ugandalı Miya

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Ugandalı genç futbolcu Farouk Miya'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Konyaspor'da hedef Ugandalı Miya, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Ugandalı genç futbolcu Farouk Miya'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk maçında yarın sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Konyaspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Yönetimin hedefinde ise 21 yaşındaki Ugandalı kanat oyuncu Farouk Miya'nın olduğu öğrenildi. Hırvatistan ekiplerinden HNK Gorica forması giyen genç futbolcu ile ilgilendiklerini belirten Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, "Farouk Miya'yı kadromuza katmak istiyoruz. Genç ve geleceği olan bir futbolcu. Uzun süredir de görüşmeler devam ediyor. Biz teklifimizi sunduk. Anlaşma noktasına kadar geldik. Transfer olursa Farouk Miya'yı bonservisi ile birlikte kadromuza katacağız. Temaslarımız sürüyor" dedi. Öten, alternatif oyuncularla da görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
Her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabilen Farouk Miya, daha önce Belçika'nın Standard Liege ekibinde de forma giydi. Uganda Milli Takım formasını da 30 kez giyen Miya, 11 gol atma başarısı gösterdi.
ANKARAGÜCÜ MAÇININ PAROLASI GALİBİYET
Yeni sezonun ilk maçında yarın karşılaşacakları MKE Ankaragücü maçını kazanmak istediklerini ifade eden Güven Öten, "Öncelikle yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum. İlk maçlar her zaman zor olmuştur. Ancak biz ilk maçımızı kendi sahamızda ve taraftarımızın önünde oynayacağız. Tabii ki hedefimiz ve parolamız mutlak galibiyet. İlk maçlar takımların birbirini tanıdığı, eksikliklerini gördüğü maçlardır. Bu maçlarda her türlü sonuç da çıkabilir. Ancak biz takımımıza, oyuncularımıza ve taraftarlarımıza güveniyoruz. İlk maçı sahamızda kazanarak lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.


Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:38 Kaynak: DHA
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