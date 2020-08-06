Konyaspor'da Hilmi Kulluk başkanlığa yeniden aday
Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, yeniden başkanlığa adaylığını açıkladı.
Konya spor Başkanı Hilmi Kulluk, yeniden başkanlığa adaylığını açıkladı.
Konyaspor 7 Temmuz Cuma günü yapılacak olağan genel kurula hazırlanırken daha önce aday olmayacağını duyuran mevcut başkan Hilmi Kulluk, gelen yoğun talep üzerine yeniden aday olduğunu açıkladı. Kulübün internet sitesinden açıklamada bulunan Hilmi Kulluk, "Konyaspor'umuzun menfaatleri doğrultusunda liste oluşturan adaylara her türlü desteği sağlayacağımızı samimiyetle ifade etmiştik. Ancak bu açıklamaların ardından uzun süre herhangi bir gelişme yaşanmaması Konyaspor'u yürekten seven ve zarar görmesini istemeyen taraftarlarımız arasında büyük tedirginlik oluşturdu. Bununla birlikte camiamızdan gelen yoğun talep ve şehrimizin kanaat önderleriyle yaptığımız durum değerlendirmesi sonucunda 5 Ağustos itibariyle genel kurul için liste hazırlığına başladık. O ana kadar tüm çağrılarımıza rağmen adaylık konusunda hiçbir adımın atılmamış olması, spor kamuoyunun malumudur. Hal böyleyken yaptığımız liste hazırlığının basında yer almasının ardından gecenin ilerleyen saatlerinde adaylık açıklamasının yapılması camiamızın takdirindedir. Çarşamba gecesine kadar ortaya çıkan tablo, iki senedir gecemizi gündüzümüze katarak hiçbir menfaat beklemeden kulübümüz için yoğun çaba sarf eden yönetim kurulumuza büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Artık bu sorumluluktan geri adım atmamız mümkün değildir" dedi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 08:48
Kaynak: İHA
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