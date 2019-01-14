Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Hurtado Yeniden Sakatlandı

Konyaspor'da Hurtado Yeniden Sakatlandı

1 saat önce

Atiker Konyaspor'un Perulu milli futbolcusu Paolo Hurtado 6 hafta süren sakatlık sürecinin ardından yeniden sakatlandı.

Konyaspor'da Hurtado Yeniden Sakatlandı, System.String[]
Atiker Konyaspor'un Perulu milli futbolcusu Paolo Hurtado 6 hafta süren sakatlık sürecinin ardından yeniden sakatlandı. Orta saha oyuncusunun 7 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Konyaspor, İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Hurtado'nun sağlık durumu ile bilgilendirme yaptı. Kulüp Doktoru Yrd.Doç.Dr. Galip Bilen Kürklü yaptığı açıklamada, "Oyuncumuzun muayene ve MR kontrolü sonucunda üst arka adale grubunda yoğun kanama tespit edilmiş olup 3. derece yırtık olarak değerlendirilmiştir. Bu bulgularla oyuncunun ortalama olarak 7 hafta içinde takımla çalışmaya başlaması beklenmektedir" dedi.

Oyuncunun yerine yeni bir transfer yapılmasının gündemde olmadığı öğrenildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:24 Kaynak: İHA

Atiker Konyaspor, Konyaspor, Spor
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