Konyaspor'da İlhan Palut'la ortaya konulan performans yüzleri güldürdü - Son Dakika

Konyaspor'da İlhan Palut'la ortaya konulan performans yüzleri güldürdü

05.04.2021 11:01
Konyaspor'da İlhan Palut'la ortaya konulan performans yüzleri güldürdü, System.String[]

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ardından görevi devralan İlhan Palut'la Süper Lig'deki çıkışını sürdüren İttifak Holding Konyaspor'da yüzler gülüyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ardından görevi devralan İlhan Palut'la Süper Lig'deki çıkışını sürdüren İttifak Holding Konyaspor'da yüzler gülüyor.

Süper Lig'in 24. haftasında teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran yeşil-beyazlı kulüp, ligin 25. haftasında takımın başına getirdiği teknik direktör İlhan Palut ile çıktığı 8 karşılaşmada hanesine 15 puan daha ekleyerek 39 puanla ligde 11. sıraya yükseldi.

Palut yönetimindeki yeşil-beyazlı takım, 8 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu performansla küme düşme hattında derin bir nefes alan Konya ekibi, gelecek haftalara umutla bakıyor.

Konyaspor Sportif Direktörü Adnan Erkan, AA muhabirine, son iki haftada alınan 6 puanın takıma öz güven getirdiğini söyledi.

Deplasmanda oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını 2-1 kazanmanın mutluluğu ve rahatlığı içerisinde olduklarının altını çizen Erkan, bu hafta oynayacakları MKE Ankaragücü maçına da değinerek, "Bizim için çok önemli bir maç olacak. Çıkışta olan bir takıma karşı oynayacağız. Karşımızda hızlı ve coşkulu bir takım var. Biz de topa iyi sahip olan, topu iyi kullanan ve doğru ataklar yapabilen bir takımız. Yani kendi adımıza baktığımızda Ankaragücü maçı bizim için ligin bitimine 9-10 maç kala çok ciddi rahatlayacağımız bir maç olacak." diye konuştu.

Erkan, gelecek sezonun hesap ve planlarını daha iyi yapabilmek için ligi iyi bir yerde bitirmek istediklerini kaydederek, geçen sene son haftalarda yaşanan sendromun tekrar yaşanmaması adına futbolcuların moral ve motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştıklarını aktardı.

Bu hafta ligin alt kısmında oynanan maçların da çok "kritik" geçtiğini hatırlatan Erkan, "Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Medipol Başakşehir'in kazanmaları altta bir hareketlilik meydana getirdi. Bu da bize 32-33 puanların ne kadar risk altında olduğunu gösterdi. Biz bu maçlardan sonra bugün aldığımız galibiyetin anlamını daha iyi anladık. Ciddi bir rakibimizi zor duruma düşürdük ve iyi bir avantaj kazandık. Aslında bu seneyi ilk 10 içerisinde bitirmek bile bizim için iyi olacaktır, diye düşünüyorum. Ankaragücü maçı bu hedefte belirleyici olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"İlhan hocanın takıma bir fark kattığının bilincindeyiz"

İlhan Palut'un takıma yeni bir sinerji getirdiğini vurgulayan Erkan, şu ifadeleri kullandı:

"İlhan hocaya, teklif götürdüğümüzde 2-3 sıcak teklifi reddettiğini ancak Konyaspor'un onun kafasındaki takıma en yakın ekip olduğunu, büyük başarılara imza atıp kendini gösterebileceği bir kulüp olduğunu söyledi. Bir insanın bir yere kendi istek ve arzusuyla gelmesi ve kendini oraya ait hissetmesi çok önemlidir. İlhan hoca takımın başına gelir gelmez çalışmalarıyla, iletişimi ve enerjisiyle takıma büyük bir güven verdi. Bu güven dışarıya yansıdı. Taraftarlar ve kamuoyu da hocayı çok çabuk kabullendi. Demek ki iyi bakıldığında iyi sonuçlar alınıyormuş. İlhan hocamız geldikten sonraki 8 maçlık periyotta 15 puan aldık. Bu da hem hoca değişikliğinin ne kadar yerinde olduğunu hem de hocanın enerjisini bu oyuncu kadrosuna en iyi şekilde verdiğinin göstergesidir. İlhan hocanın takıma bir fark kattığının bilincindeyiz ve kendisinden de son derece memnunuz."

Adnan Erkan, milli takıma çağrılan Abdülkerim Bardakcı'nın da kendilerini gururlandırdığını sözlerine ekledi.

Spor Toto Süper Lig, İsmail Kartal, Ankaragücü, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor'da İlhan Palut'la ortaya konulan performans yüzleri güldürdü - Son Dakika Spor


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