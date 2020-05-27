Konyaspor'da izin bitti

Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, 4 günlük iznin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uyarak hazırlıklarına tekrar başladı.

Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, 4 günlük iznin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uyarak hazırlıklarına tekrar başladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan idmanda futbolcular, 5'e 2 pas çalıştı. Antrenman, taktik çalışma, hücum ve savunma organizasyonlarıyla tamamlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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