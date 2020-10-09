Konyaspor'da izokinetik ve kuvvet testleri yapıldı
09.10.2020 18:07
Konyaspor bünyesindeki Konya Lab. çalışmaları ve "Yaralanma Riski Değerlendirme Protokolleri" çerçevesinde gerçekleştirilen izokinetik ve kuvvet testleri, ikinci oyuncu grubuna yapılarak tamamlandı.
Konyaspor bünyesindeki Konya Lab. çalışmaları ve "Yaralanma Riski Değerlendirme Protokolleri" çerçevesinde gerçekleştirilen izokinetik ve kuvvet testleri, ikinci oyuncu grubuna yapılarak tamamlandı.
Kayacık Tesisleri'nde yapılan testlerde, oyuncuların bacak kuvvet asimetrileri ve yaralanma riskleri hakkında bilgiler edinilirken, bu doğrultuda kendilerine sezon boyunca uygulanacak gerekli kuvvet programlarının oluşturulacağı ifade edildi.
(Enver Furkan Çelebioğlu - Ramazan Çetin/İHA)
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