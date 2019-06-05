Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da kamp programı belli oldu
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Konyaspor'da kamp programı belli oldu

49 dakika önce

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları 5 Temmuz'da başlayacak.

Konyaspor'da kamp programı belli oldu, System.String[]
Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları 5 Temmuz'da başlayacak.

Konyaspor'da yeni sezon hazırlık kampı programı belli oldu. Buna göre yeşil-beyazlılar 5 Temmuz'da sağlık kontrolleri için Konya'da toplanacak. 9 Temmuz Salı gününe kadar Konya'da Kayacık Tesisleri'nde yeni sezon çalışmalarına başlayacak olan takım, aynı gün 1. Etap Hazırlık Kampı için Bolu'ya hareket edecek. 20 Temmuz'a kadar hazırlıklarını Bolu'da sürdürecek Konyaspor iki günlük iznin ardından 2. Etap çalışmaları için 23 Temmuz Salı günü Hollanda'ya hareket edecek. Takım yurt dışı kampını 3 Ağustos'ta oynayacağı son hazırlık maçının ardından tamamlayacak. Konyaspor iki günlük izin sonrasında 6 Ağustos'ta yeni sezon hazırlıklarına Konya'da devam edecek.

Yeşil-beyazlıların 16 Ağustos'ta başlayacak 2019-2020 sezonu için Bolu ve Hollanda kampında 5 hazırlık maçı oynaması planlandı. Maç takviminin detayları daha sonra paylaşılacak. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:23 Kaynak: İHA
Konya, Konyaspor, Spor
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