Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da kaptan Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı
Son Dakika Spor Konyaspor'da kaptan Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Konyaspor'da kaptan Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, takım kaptanlarından Ali Çamdalı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Konyaspor'da kaptan Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, takım kaptanlarından Ali Çamdalı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlılar takımda ikinci dönemini yaşayan 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Ali Çamdalı ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Ali Çamdalı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir" denildi. Ali Çamdalı, bu sezon ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta forma şansı bulabildi.


İttifak Holding, Ali Camdali, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Ferdi Kadıoğlu attı, sosyal medya yıkıldı!
Max Kruse'nin dürüm yiyerek stattan ayrıldığı anlar kameralara yansıdı! Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt Emre Belözoğlu sinirden reklam panolarını tekmeledi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 03:04:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da kaptan Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]