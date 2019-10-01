Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
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Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

1 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başladı.

Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise sahada koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra iki grupta 8'e 3 oyun ile devam eden idman, 10'a 10 pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic ve Mücahit Can Akçay katılmazken, Paolo Hurtado ise takımdan ayrı çalıştı.

İttifak Holding, Konyaspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:02 Kaynak: AA
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