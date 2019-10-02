Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, yarım sahada çift kale maçla sona erdi.

Konyasporlu futbolcu Alper Uludağ, antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki deplasman maçı oynadık. Birinde iyi oynadık, diğerinde iyi oynayamadık. Yukatel Denizlispor maçındaki gibi hızlı ataklarla ve basit oynarsak, oradan üç puanla ayrılacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Tedavisi süren oyunculardan Deni Milosevic, Mücahit Can Akçay ve Paolo Hurtado takımla çalışmalara başlarken, kaleci Serkan Kırıntılı antrenmanda yer almadı.

Yeşil-beyazlılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.