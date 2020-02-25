Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla oyun ve 7'ye 3 pas çalışmasıyla devam eden idman, dönüşümlü olarak iki grupta yapılan taktik çalışma ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmana, tedavisine devam edilen Farouk Miya katılmazken, Marin Anicic takımdan ayrı çalıştı.

İttifak Holding, Konyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:14 Kaynak: AA
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