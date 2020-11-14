Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları - Son Dakika

Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

14.11.2020 19:29
Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve şut çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Amir Hadziahmetovic, Marko Jevtovic, Artem Kravets ve Samuel Eduok'un takımdan ayrı fizyoterapistler Salih Kırışka ve İlker Arıbaş yönetiminde çalıştığı antrenmanda, altyapı takımlarından gelen oyuncular da yer aldı.

İttifak Holding, Konyaspor, Kasımpaşa, Kasım, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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