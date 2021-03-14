Konyaspor'da, Kasımpaşa maçı öncesi 3 eksik

Süper Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Kasımpaşaspor ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor, taktik antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Kasımpaşa'ya konuk olacak Konyaspor'da Alper Uludağ, Marin Anicic ve Barış Yardımcı forma giyemeyecek.

Konyasporlu oyuncular, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenör yönetiminde Kasımpaşa maçı antrenmanını sürdürdü. Çabukluk hareketleri ve ısınmayla başlayan antrenman, topla oyunla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.