Konyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürdü - Son Dakika
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Konyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürdü

6 saat önce

İTTİFAK Holding Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da Kasımpaşa mesaisi sürdü, System.String[]

İTTİFAK Holding Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek olan İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 7'ye 3 oyun ve topla oyun ile devam eden antrenman, dönüşümlü olarak iki grupta gerçekleştirilen taktik çalışma ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavisine devam edilen Faruku Miya katılmazken, Marin Anicic takımdan ayrı olarak çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar


İttifak Holding, Konyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:56 Kaynak: DHA
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