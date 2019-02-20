Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları

Konyaspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı.

Daha sonra, sahada çabukluk hareketleri ve topla oyun ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Fallou Diagne ve Jens Jonsson antrenmana katılmazken, Paolo Hurtado takımdan ayrı çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:15 Kaynak: AA

Spor
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