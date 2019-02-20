Konyaspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor
ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık
Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı.
Daha sonra, sahada çabukluk hareketleri ve topla oyun ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner
, Fallou Diagne
ve Jens Jonsson antrenmana katılmazken, Paolo Hurtado takımdan ayrı çalıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:15 Kaynak: AA
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