Son Dakika Haberleri: Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
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Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

47 dakika önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada koşu ve ısınma hareketleriyle sürdürülen idman, 7'ye 4 oyunuyla devam etti.

Paolo Hurtado'nun takımdan ayrı çalıştığı antrenman, taktiksel organizasyonlar ve çift kale maçla sona erdi.

İttifak Holding, Kayserispor, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:34 Kaynak: AA
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