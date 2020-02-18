Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Çabukluk hareketleri ve 7'ye 3 oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Antrenmanda, tedavisine devam edilen Marin Anicic yer almazken, Farouk Miya ve Ali Karakaya ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.