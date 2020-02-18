Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

7 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 7'ye 3 oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.


Antrenmanda, tedavisine devam edilen Marin Anicic yer almazken, Farouk Miya ve Ali Karakaya ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

İttifak Holding, Kayserispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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