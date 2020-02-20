Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

7 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk ve 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Antrenmanda, tedavisine devam edilen Marin Anicic katılmazken, Faruk Miya ve Ali Karakaya fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

İttifak Holding, Kayserispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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