Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 24 Aralık Perşembe günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı.

Topla oyunla devam eden idman, 5'e 2 dönüşümlü olarak yapılan maçlarla tamamlandı.

Antrenmanda, Musa Çağıran ile Volkan Fındıklı takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.