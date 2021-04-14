Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Antrenmanda, tedavilerine devam edilen Ahmet Çalık, Eray Birniçan, Alper Uludağ ve Marin Anicic takımdan ayrı çalıştı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İttifak Holding Konyaspor , Süper Lig'in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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