Konyaspor'da kongre heyecanı

İttifak Holding Konyaspor'da yarın olağanüstü kongre gerçekleştirilecek. 3 yıldır kulüp başkanlığını yürüten Hilmi Kulluk, yeniden aday olmayacağını açıklarken başkan adayı olarak avukat Fatih Özgökçen'in adı geçiyor.

İttifak Holding Konyaspor yönetimi, Mayıs ayında yaptığı toplantıda 5 Haziran'da olağanüstü genel kurul yapılması yönünde karar aldı. Yarın saat 18.00'de başlayacak olan kongrede yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplandı 12 Haziran Cumartesi günü yapılacak.3 yıldır kulüp başkanlığını yürüten Hilmi Kulluk, yapılacak genel kurulda yeniden aday olmayacağını ve kulübün de 242 milyon 549 bin TL borcunun olduğunu açıkladı. Başkanlık adayı için ise avukat Fatih Özgökçen'in adı geçiriyor.

- Konya