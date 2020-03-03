Konyaspor'da Malatya mesaisi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Konyaspor'da Malatya mesaisi sürüyor - Son Dakika Spor

Konyaspor'da Malatya mesaisi sürüyor

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor'da Malatya mesaisi sürüyor, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik adam değişikliği sonrasında oyun yapısında tamamen değişeme giden Konyaspor ligde kalmak ve üst sıralara tırmanmak için puan ve puanlar almaya Malatya'ya gidiyor.


Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas, savunma ve hücum çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.


Antrenmana, tedavisi süren Farouk Miya katılmazken, Deni Milosevic ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.


İttifak Holding, Konyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:24 
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