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Konyaspor'da Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

51 dakika önce

İttifak Holding Konyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 8'inci hafta kapanış maçında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen ve ilk bölümü salonda yapılan antrenmanda milli takımlardan dönen oyuncular da yer aldı. İki grup halinde CORE ısınma ve ağırlık çalışması yapan oyuncular daha sonra sahada antrenmanın 2'nci bölümünü gerçekleştirdi. Takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner, Serkan Kırıntılı ve Paolo Hurtado'nun yer almadığı saha çalışması çabukluk hareketleri ve oynanan oyun ile sona erdi.


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, İttifak Holding, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:00 Kaynak: DHA
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